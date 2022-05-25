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中科院：參照旋轉門條款防弊 列管2000名離職人員

2022/5/25 22:26
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（中央社記者游凱翔台北25日電）國家中山科學研究院今天表示，離職未滿3年的人員，包括擔任廠商負責人、董事、獨立董事、監察人、採購人員、經理人或相類似職務者，禁止參與離職前5年內與職務有關的採購案件，共列管約2000人。

中科院明天上午將以「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告」與「中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，報告書今天送抵各立法委員辦公室。

中科院報告指出，依據規定，中科院全院員工對配偶、二親等內親屬參與採購案件者均應主動迴避，且不得探詢相關事項；另外，離職未滿3年的人員，包括擔任廠商負責人、董事、獨立董事、監察人、採購人員、經理人或相類似職務者，禁止參與離職前5年內與職務有關的採購案件，共列管約2000人。

中科院說明，若中科院員工違反規定，除記過外，若涉法將移送法辦；若廠商違反規定，除撤銷決標、終止或解除契約，也將追償損失。

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中科院強調，為強化利益衝突防弊機制，國防部透過專案編組定期實施查核，並由中科院督察室綜合整理利益衝突防弊機制，納編安全室等單位，執行離職人員通報管制、涉法案件移送、違規廠商處理及預警情資掌握等督導查核作為。

中科院表示，將建置「利益迴避檢索資料庫」，提供各單位執行申購前，對廠商負責人實施勾稽比對，若違反作業規定立即停止向該廠商採購；另由督察人員針對得標廠商實施複式查核，以降低利益衝突風險，年度迄今計執行廠商查核1755次，初步發掘疑違反利益衝突者共2案，現由廠商說明中，會定期將稽查結果陳報國防部。（編輯：謝佳珍）1110525

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