國民黨：柯志恩民調領先 高市長人選下週應可公布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨副秘書長王育敏今天說，針對高雄市長提名人選，黨中央確實做了2份內參民調，民調顯示智庫執行長柯志恩分別位居1、2名；等選策會正式開會討論定案後，提名人選在下週應可正式公布。

國民黨高雄市長人選遲遲未決定，孫文學校總校長張亞中有意參選，但由於近日疑似有民調外流，張亞中17日派辦公室主任何啟聖到黨中央索取民調資料，但遭黨中央拒絕。何啟聖今天又到黨中央要求公布民調，最終仍是空手而回。

王育敏下午在接受媒體採訪時表示，針對高雄市長提名人選，黨中央確實做了2份內參民調。分別委託「十方」與「全方位」民調公司，於6月11日至13日，以及14日至17日進行電話民調，執行機構的公信力與調查方法的可信度都禁得起檢驗，絕非部分人士所批評的「假民調」。

王育敏指出，第一份民調的前三名為柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍，第二份民調納入了前高雄市副市長李四川及前衛生署長楊志良，前三名為李四川、柯志恩、楊志良。

王育敏說，由於民調僅供選策會提名參考，也避免對相關當事人造成困擾和傷害，其他的民調細節不便透露。選策會將根據民調結果，儘快做出提名人選的建議，並在中常會上公布。柯志恩20日已拜會高雄市議會，等到選策會正式開會討論定案後，提名人選在下週應可以正式公布。

國民黨在苗栗縣長提名陷入僵局，黨中央日前決定徵召立委徐志榮參選，但遭到婉拒，積極爭取代表國民黨參選苗栗縣長的苗栗縣議長鍾東錦，今天則與黨主席朱立倫會面，王育敏說，目前都還在持續徵詢與整合中，人選一旦確定，就會向外界報告。

此外，國民黨將於8月28日召開全代會，剩餘縣市包括新北、台中等，人選何時能夠底定，王育敏表示，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都是國民黨現任優秀的首長，何時宣布連任，黨中央完全尊重侯、盧的意願，只要符合選務的規定就可以，因此沒有一定的時間表，但當然也希望能在全代會前完全底定。（編輯：林興盟）1110622