政院人權及轉型正義處揭牌 李孟諺盼跨部會整合

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行政院人權及轉型正義處27日揭牌，行政院秘書長李孟諺（左2）與行政院發言人羅秉成（右3）在人權處新辦公室前，拉開辦公室招牌上的紅布綵帶，完成揭牌儀式。（行政院提供）中央社記者陳俊華傳真 111年6月27日

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院人權及轉型正義處今天揭牌，行政院秘書長李孟諺說，期許人權處作為台灣人權及轉型正義事務研議、推動的最高行政單位，就國家人權及轉型正義的政策及推動，發揮跨部會整合效果。

促進轉型正義委員會5月底任務結束，行政院長蘇貞昌4月25日已核定新設行政院人權及轉型正義處，並將設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人。

行政院透過新聞稿表示，人權及轉型正義處上午舉行揭牌儀式，由李孟諺主持、行政院發言人羅秉成也出席共襄盛舉。

李孟諺表示，台灣的人權及轉型正義工程，將在行政院層級統籌、推動，並在人權處與各部會的協力下，開展新的階段。期許人權處作為台灣人權及轉型正義事務研議、推動的最高行政單位，未來應整合各部會，就國家人權及轉型正義的政策及推動工作，發揮跨部會、跨公約的協調整合效果。

李孟諺指出，即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲良好評價，但仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題，盼人權處成立後，透過未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。

羅秉成表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，但為加強各任務編組間橫向協調聯繫、統合督導的功能，因此首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一，希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃，及施政統合功能。

羅秉成說，國家人權行動計畫中，有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制的統合規劃等事宜，是人權處未來重要推動工作項目。

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轉型正義業務部分，羅秉成表示，在促轉會提交任務總結報告，依法結束任務後，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，由蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，持續推動台灣轉型正義工程。

羅秉成強調，人權處的揭牌，意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，總統蔡英文和蘇貞昌都願意承擔歷史任務。盼人權處和各部會攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。（編輯：林興盟）1110627