裴洛西訪台 楊鎮浯：金門不樂見觸動兩岸敏感神經

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金門縣長楊鎮浯（圖）4日表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣引發國際關注，同時觸動兩岸間的敏感神經，這是曾經經歷過戰爭的金門人最不樂見的事。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月4日

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（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，美國眾議院議長裴洛西訪台，觸動兩岸間敏感神經，這是曾經歷戰爭的金門人最不樂見的事，呼籲當局凡事以國家整體利益為考量，勿將人民陷於戰爭邊緣。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京當局除嚴詞譴責，並宣布4日至7日在台灣周邊6處海域舉行實彈軍事演習。金門防衛指揮部上午表示，中共無人機昨晚兩度飛越金門和北碇島上空，遭國軍射擊信號彈示警驅離。

楊鎮浯下午發布新聞稿表示，裴洛西來訪引發國際關注，同時觸動兩岸間的敏感神經，中方的軍演讓國人感受到可能的緊張氛圍。他說，金門站在兩岸最前線，全體金門人和所有國人一樣，歡迎國際友人來訪，但任何一項關係到國家與民生政策的重要事件都不應該被單獨來看待。

楊鎮浯說，例如前陣子同樣引起各界議論的金廈大橋、或小三通復航議題，其實與這次國際友人來訪是相同的，都須衡量兩岸整體局勢與國家整體利益。

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楊鎮浯說，這次事件挑起的紛爭不為金門人所樂見，畢竟對於曾經歷過戰爭的金門，這是最敏感的一條神經，也是金門人最慘痛的記憶，只有經歷過戰爭的金門人，才知道戰爭的可怕跟付出的代價。 因此，他呼籲有關當局，做任何一件事，一定要以整體的利益為考量，不能輕易引起兩岸爭端，將人民陷於戰爭邊緣。

距離金門本島復國墩漁港約4200公尺的北碇島是金門縣的極東點。對於中國無人機侵擾金門本島和北碇島，金門民眾普遍表示沒有特別感受，路上人來人往依舊，並無緊張氣氛。復國墩海產店老闆說昨晚聽到飛機聲，然而老一輩的金門人說，早年看多了兩岸軍機在高空對峙緊張畫面，覺得對無人機無感。（編輯：謝雅竹）1110804