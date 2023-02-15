考試院函送優先11法案清單 協調立院優先排審

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（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院第10屆第7會期將開議，考試院今天將優先法案清單，包含考試院組織法修正案、公務人員退休撫卹基金管理局組織法草案、法律專業人員資格及任用條例草案等11案，函送立法院審議。

考試院新聞稿指出，這些法案涉及文官制度改革且具迫切性及重要性，可分為4大類：第一、「法律專業人員資格及任用條例」草案，是為落實司改國是會議決議，使法律專業人員來源一元化，以提升法律專業知能，並將法律專業人員資格取得及任用予以統合規範。

第二、考試院組織法、銓敘部組織法、公務人員退休撫卹基金管理條例等3項修正草案、公務人員退休撫卹基金管理局組織法草案，以及公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例廢止案部分，是為因應民國112年7月1日實施的公務人員個人專戶退撫新制，考試院正式啟動組織改造，所涉及的配套法案。

考試院說，考選部為達成考選轉型精進策略目標，衡酌組織架構與員額配置的適切性，並準用中央行政機關組織基準法規定，修正考選部組織法，以具備擢才所需的機動性與應變韌性。

第三、公務人員陞遷法修正草案部分，是為讓現行公務人員陞遷制度更臻完善，強化功績導向的陞遷原則，將原定「資績並重」修正為「功績原則」，促使各機關更重視公務人員的績效表現，並鼓勵公務人員積極任事，進而提高施政效能及服務品質。

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第四、典試法修正草案是為提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定。另修正公務人員考試法及專門職業及技術人員考試法相關規定，得以對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

考試院指出，除第二類的考選部組織法修正案，預定在3月初完成院內審查作業，並依修法進程儘速函請立法院審議外，其餘法案都已函送立法院審查。開議後將積極協調立法院優先排案審議，完成立法程序，以利政務推展。（編輯：郭無患）1120215