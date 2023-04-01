T-34C太老舊 空軍委中科院研製新式初級教練機

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（中央社記者游凱翔台北1日電）空軍現行擔負飛行訓練任務的T-34C初級教練機服役近40年，但因沒有彈射座椅、面臨消失性商源等因素，空軍委託中科院執行新式初教機研製案，規劃明年起至118年間執行，以滿足後續T-34C除役銜接作業。

空軍於民國74年引進49架美製的T-34C初級教練機（已折損9架），為空軍飛行生接觸飛行的「啟蒙導師」，但考量T-34C已服役多年，不僅未裝設彈射座椅，也面臨消失性商源，因此多名立法委員近年陸續呼籲汰換，軍方也列入評估。

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根據空軍近期送達立法院的預算解凍報告指出，預期T-34C的全壽期管理將於122年陸續屆期除役，因此目前已委託國家中山科學研究院執行新式初級教練機的研製案，規劃明年起至118年間執行，以滿足後續T-34C初教機除役銜接作業。

空軍戰機飛官培養途徑為「3階段3機種」，第一階段須駕駛T-34C初教機，隨後學習AT-3高級教練機、F-5步訓機／戰機駕駛技能並通過驗證，才有機會加入戰鬥機飛行員序列；台灣推動「高教機國造」，將籌獲66架勇鷹高級教練機，未來承擔高教機、步訓機工作，訓練模式將改為「3階段2機種」。（編輯：郭無患）1120401