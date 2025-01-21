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國土署聯合稽查廢棄物傾倒 查獲1車違規將罰至少6萬

2025/1/21 18:39
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（中央社記者高華謙台北21日電）國土署今天說，為遏止營建廢棄物及剩餘土石方不法傾倒，今天聯合稽查共攔檢7台車輛，發現1輛車未依規定隨車持有剩餘土石方證明文件，可開罰新台幣6萬元至30萬元，另也將查明是否依核定載運。

內政部國土管理署今天發布新聞稿表示，為遏止營建廢棄物及剩餘土石方不法傾倒，今天偕同環境部、警政署保安警察第七總隊指揮苗栗縣政府執行聯合稽查行動，選擇4處非法集團傾倒廢土清運路線及沿海地帶，攔查載運土方或營建廢棄物車輛。

國土署說，攔檢7台車，發現有1台車未依規定隨車持有剩餘土石方證明文件，可依廢棄物清理法第49條開罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得沒入清除機具、處理設施或設備。

國土署表示，針對違反規定載運廢土的車輛，將查明溯源至出土的建築工地，課予建築業者責任，並透過建築管理核發使用執照程序，要求建築業者妥善處理營建廢棄物及剩餘土石方，才得核發執照；後續將不定期辦理跨部會與地方政府聯合稽查行動，遏止不法濫倒廢土行為。

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國土署強調，中央已跨部會、檢調機關成立檢警環平台加強查緝，內政部與環境部就營建廢棄物與土石方管理已建立合作平台，推動盤點「營建產出物最終去化管道」、「追蹤營建產出物分類後產品最後使用地點」、「結合剩餘土石方、廢棄物、警政追蹤監視系統建置全國智慧圍籬」、「通盤檢視並逐步完備建管、剩餘土石方、廢棄物清理法等法令工具」等管理事項。

國土署表示，地方政府是第一線落實管理及稽查營建廢棄土的執行機關，這次中央跨部會指揮地方政府辦理稽查，重申打擊違法業者廢土亂倒決心，同時請各縣市政府儘速提升指揮層級，透過成立跨局處聯合稽查平台主動稽查，共同打擊廢棄土亂倒事件；警政署也會針對幫派涉入土方清運從嚴偵辦、溯源並斬斷金流。（編輯：張均懋）1140121

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