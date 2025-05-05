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中科院授權亞航無人機複材機體生產 盼成供應鏈中心

2025/5/5 18:35
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（中央社記者楊堯茹台北5日電）中科院今天表示，授權亞航公司無人機複材機體製造技術的生產與銷售，促進無人機產業的發展，後續業界可以參與中科院技術授權與產品發展，共同擴大產業規模，使台灣成為世界無人機供應鏈中心。

中科院指出，總統賴清德去年在就職典禮上宣示推動五大信賴產業，透過科技創新，帶動百工百業發展，以強化國家安全與韌性，持續壯大台灣科技與經濟，此次授權亞航即是配合政策，促進產業發展。

中科院表示，目前積極投入開發的民雄航太暨無人機產業園區，正是為與產業合作做準備，藉由技術移轉、研發創新、試驗檢測等能量機制，深耕產業基礎，為培育未來人才，建立無人機生態系，成為國際非紅供應鏈的基地，象徵國防自主、無人機體系正式邁向全新階段。

中科院進一步說明，民雄產業園區是擴大業者產能，縮短開發時程，加速技術迭代開發的最佳環境。園區同時引進高效穩定能源、雲端智慧管理環境，形成完整集中生態系之外，更是扮演台灣無人產業樞紐（hub）的角色。

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中科院表示，日前透過與台大、雲科大以及虎科大等各校的結盟，將產、官、學、研的能量整合在一起，強化無人機產業鏈韌性。

中科院指出，此次與亞航的技術移轉合作模式是產研首創的創新機制，未來可利用民雄產業園區做為基地，讓國家的資源，發揮最大的效益，成為繼半導體產業之後，第二個台灣「護國神山」。（編輯：謝佳珍）1140505

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