內政部：自然人憑證勿交付他人 避免成詐騙人頭帳戶

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（中央社記者賴于榛台北10日電）近日有詐騙集團假借名目詐取民眾自然人憑證，大量開立數位存款帳戶。內政部今天表示，此事非屬資安或資料外洩事件，呼籲民眾勿因貪圖金錢或便利，將自然人憑證及密碼交付他人使用，避免淪為詐騙人頭帳戶。

近來傳出詐騙集團誘使民眾提供自然人憑證、密碼及身分證影本等個人資料，代為開立數位帳戶，有部分銀行因此暫停以自然人憑證方式進行開戶驗證。內政部今天透過新聞稿指出，此事屬於民眾自行將自然人憑證晶片卡及密碼交付他人的個人行為，非屬資安或資料外洩事件。

內政部指出，自然人憑證為政府機關公開金鑰基礎建設（GPKI）的核心一環，在數位發展部的資安要求及技術指導下，營運自然人憑證簽發、管理、推廣等工作，且為提升憑證使用安全，持續精進技術機制，行動自然人憑證自民國111年2月起導入FIDO（Fast IDentity Online）2.0技術，並獲得國際FIDO組織認證，搭配行動裝置生物辨識功能，強化本人操作驗證機制，以確保憑證使用確屬當事人個人行為。

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內政部表示，自然人憑證的申辦流程嚴謹，截至目前尚無假冒申請人代辦憑證的情形發生，民眾首次申辦自然人憑證，須親臨戶政事務所，經專人進行身分查核後方能核發，其註冊身分識別與認證程序符合ISO 29115「高度」（high）保證等級。

對於近日事件，內政部說，將加強對申辦民眾的數位認知、個資及資安保護意識宣導，也再次呼籲為避免淪為詐騙人頭帳戶，民眾勿因貪圖金錢或便利，主動將自然人憑證及密碼交付他人使用。（編輯：林興盟）1140610