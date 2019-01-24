鏡看南投微電影比賽 冠軍突破框架

第3屆「鏡看南投」微電影徵件比賽24日頒獎並首映，參賽作品「慢窯南投」以拍攝南投陶藝呈現南投活力，摘下冠軍，由南投縣副縣長陳正昇（中）頒獎表揚。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年1月24日

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）第三屆「鏡看南投」微電影比賽今天揭曉，第一名作品「慢窯南投」跳脫傳統印象框架，以拍攝南投陶藝來呈現南投的活力，影片鏡頭細膩、剪接有節奏、畫面聚焦，獲評審青睞。

經初審、複審，第三屆「鏡看南投」微電影比賽今天揭曉，第一名「慢窯南投」、第二名「2018偏鄉學子圓夢計畫」、第三名「南投，台灣心」，另有佳作5部，南投縣政府並舉辦頒獎典禮暨得獎作品首映會，透過鏡頭分享南投文化、風景、人文等精彩故事。

南投縣政府委託朝陽科技大學傳播藝術系承辦，參賽影片以「活力南投」為主軸，以南投充滿活力的各項活動及特色景點為發想，喚醒每個人心中活力，並用故事呈現，將南投擁有的活力特色融入影片，且影片須呈現南投縣景色或可辨識南投地標。

南投縣副縣長陳正昇出席頒獎典禮時指出，「鏡看南投」微電影比賽可說是南投的金馬獎，這次主題「活力南投」希望透過鏡頭展現南投活力，提升南投能見度，得獎作品將在縣政頻道播放，感謝參賽者用心介紹南投。

第一名作品「慢窯南投」跳脫框架，以傳統陶藝展現南投活力，影片拍攝細膩、剪接有節奏。製作團隊導演賴泓岷說，講到南投通常聯想日月潭萬人泳渡、風光明媚的青青草原、原住民純樸與快樂，但南投活力不只這些，團隊以根性為出發，透過著名且歷史悠久的南投陶藝及師傅巧手，表達南投不同層次的活力。（編輯：戴光育）1080124