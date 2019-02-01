物阜漁豐 馬公漁市場貨出去發大財

馬公第三漁港拍賣市場1日清晨燈火通明，包括有土魠魚、紅甘、鮸魚、石斑、嘉鱲、石老、邵氏寒鯛、加志和蝦蟹等等，擺滿拍賣市場，待價而沽。中央社 108年2月1日

（中央社澎湖縣1日電）年關將近加上大陸冷氣團又來，大批作業的漁船紛紛返航，馬公第三漁港停滿近百艘大小漁船卸貨，漁市場更是滿滿的漁貨拍賣，直如「貨進來、賣出去、賺大錢」。

由於大陸冷氣團來了，海面風浪增強，加上漁市宅配運送至台灣本島的封關日，大批在澎湖海域作業的大小船隻，也都陸續返航，今天清晨時分，馬公第三漁港碼頭，停滿併靠近百艘大小漁船等待出貨，每艘漁船也都滿載返航，趕在年前賣個好價錢。

馬公第三漁港拍賣市場今早燈火通明，包括有土魠魚、紅甘、鮸魚、石斑、嘉鱲、石老、邵氏寒鯛、加志和蝦蟹等等，擺滿拍賣市場，待價而沽，供漁販下單搶購，緊鄰一旁的零售攤販市場，亦是滿滿的採買年貨人潮，各漁攤叫賣生意，都相當熱絡。

澎湖海域難得前二天的好天氣，漁船把握年節前的最後一波出海作業，今晨趕在冷氣團來臨，東北季風與海浪增強，紛紛返航，每艘靠港的漁船都有所斬獲，漁民在年節前賺了一筆，準備好好過年。（編輯：黃世雅）1080201