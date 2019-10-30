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求助花蓮縣長尋人 老榮民再次重逢

最新更新：2019/10/30 19:16
高齡90歲榮民曾廣和（左2）在花蓮榮家社工人員吳侑萱（左）、豐川派出所所長彭舜熙（右2）的協助下，30日和失聯的同袍蔡如宏（中）再次重逢。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年10月30日
高齡90歲榮民曾廣和（左2）在花蓮榮家社工人員吳侑萱（左）、豐川派出所所長彭舜熙（右2）的協助下，30日和失聯的同袍蔡如宏（中）再次重逢。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年10月30日

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）高齡90歲榮民曾廣和因搬家弄丟友好同袍蔡如宏的聯絡方式，憑著模糊印象尋找未果，寫信拜託花蓮縣長徐榛蔚幫忙，經過員警挨家挨戶比對資料，終於在今天讓老人家再次重逢。

曾廣和與89歲的蔡如宏民國38年於上海裝甲兵服役，隨後來台，蔡如宏退伍後，留在花蓮工作，轉任教職；曾廣和退伍後定居新北市淡水區，今年9月搬來花蓮榮民之家。

曾廣和說，他和蔡如宏一直都有聯繫，也約好搬來花蓮後要見面，但因搬家時不慎弄丟聯絡方式，只記得對方住在「國聯5路」，一個月多月來經常叫計程車到國聯5路晃晃，希望能巧遇，但都沒成功，才想到寫信到縣府，請縣長幫忙。

徐榛蔚對老人家堅持約定的情誼很感動，居中牽線請警方協助，幫忙尋人的花蓮警分局豐川派出所長彭舜熙說，因資料不多，僅能依據曾伯伯提供的簡單資料，在國聯5路挨家挨戶尋找可能人選。

彭舜熙說，所內員警熱心尋人，連下班後都去找，遇到大樓住戶多，就找管委會協助，沒遇到人就留下字條，所幸與蔡如宏同住的女兒發現後回電，也很幸運在2天後就找到人。

兩名老人家今天在花蓮榮家社工員吳侑萱與彭舜熙陪伴下，在豐川派出所相見歡，他們感謝縣長、警員及榮家長官們的協助，讓他們可以在花蓮重逢，也相約以後會常常見面，不會再弄丟聯絡方式了。（編輯：方沛清）1081030

高齡90歲榮民曾廣和（左）30日在花蓮豐川派出所所長彭舜熙（右）陪同下，與同袍蔡如宏（中）相見歡，他們感謝許多人協助，讓他們可以再次重逢。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年10月30日
高齡90歲榮民曾廣和（左）30日在花蓮豐川派出所所長彭舜熙（右）陪同下，與同袍蔡如宏（中）相見歡，他們感謝許多人協助，讓他們可以再次重逢。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真　108年10月30日
高齡90歲榮民曾廣和因搬家弄丟友好同袍蔡如宏的聯絡方式，憑著模糊印象尋找未果，寫信拜託花蓮縣長徐榛蔚幫忙，徐榛蔚居中牽線請警方協助，很幸運在2天後就找到人。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年10月30日
高齡90歲榮民曾廣和因搬家弄丟友好同袍蔡如宏的聯絡方式，憑著模糊印象尋找未果，寫信拜託花蓮縣長徐榛蔚幫忙，徐榛蔚居中牽線請警方協助，很幸運在2天後就找到人。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年10月30日
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