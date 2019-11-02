2020台灣燈會 將展現客家庄藍染新風貌

（中央社記者趙麗妍台中2日電）2020台灣燈會將在台中舉辦，主展區「漫遊客家庄」將設置在后里的客家主題燈區，預計運用新媒材結合科技燈光，融入客家特色藍染工藝、新丁粄米食文化，呈現台中客家庄新面貌。

2020台灣燈會將在台中市后里花博園區登場，展期2020年2月8日至2月23日，台中市政府客家事務委員會預計打造客家主題燈區「漫遊客家庄」，主燈、副燈結合傳統工藝及新媒材技術，希望呈現出台中客家庄的全新面貌。

台中市政府客家事務委員會今天公布客家主題燈區的設計藍圖，主燈「手護客家」將以「竹編」打造花燈主體，結合科技燈光律動，呈現傳統客家女性沾滿藍染痕跡的雙手，象徵撐起一個家最強而有力的支柱，表現客家藍染文化內涵，傳達客家女性奉獻、堅毅且多元兼容的胸懷。

5座副燈區則將展現泰雅族南勢群部落與客家聚落。和平燈區「縱橫原客」透過大甲溪串聯表現出相互共存人文景緻與特色工藝；東勢燈區「新丁祈福」將客家米食文化「新丁粄」結合科技燈光，藉客家古老習俗與現代燈光營造節慶氣氛。

新社燈區「綺麗花都」將以「山櫻花」為主題，華麗的鉤織手法呈現繁花風情，搭配新社遠近馳名的香菇，重現新社花海美景；石岡燈區「漫遊時光吧」是以藍染布料及燈光表現石岡水壩水流意象；豐原燈區「飲水思源」則以大甲溪為設計發想，展現源源不絕、生機無限的精神。

台中市政府客家事務委員會指出，「漫遊客家庄」客家主題燈區，除將融入客家文化，著重新媒材、科技燈光運用，包括體感燈控及浮空投影新技術，期盼在新舊交織下，刻劃出台中客家庄未來嶄新面貌。（編輯：方沛清）1081102