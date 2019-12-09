台中市協和國小台日陶笛音樂會

日本陶笛演奏家河崎敦子（中粉色和服者）與鋼琴演奏家巨勢典子（左黑衣者）9日應邀到台中市協和國小參與「台日交流陶笛音樂會」，與學子攜手演出。（協和國小提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月9日

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市協和國小今天舉辦「台日交流陶笛音樂會」，邀請日本籍陶笛演奏家河崎敦子與鋼琴演奏家巨勢典子到校演出，還與學生攜手演奏多首曲目，造就不同的藝文交流。

音樂會由協和國小陶笛團以「四月望雨」與「告白氣球」揭開序曲，接著2名演奏家連袂演出的「遇見你真好」、「跳舞的小精靈」、「KAZE NO KUNI 風之國」等曲目，最後由校內學生與演奏家共同合奏的「古老的大鐘」與「聖誕鈴聲」，曲曲動人。

校長賴秀英接受媒體聯訪時表示，音樂會除提供校內陶笛社團發表培訓成果，也讓學生欣賞日本陶笛與鋼琴演奏家的演出，音樂會歷時數月的準備，在簡杏娟、郭倩君、楊舒涵等3名音樂老師的指導下，安排2至4年級學生，一開學就緊鑼密鼓練習，才能成功與演奏家合奏，造就難得的藝文交流。

賴秀英說，校方將「陶笛課程」列為12年國教的校訂課程，於低年級全面實施，更為中年級學生打造「鍵盤音樂教室」，學生1、2年級可吹得一口好笛，3、4年級能彈得一手好琴。學校培育出的「陶笛團」常是校外機關團體邀約表演對象，「兒童樂隊」也是全國音樂比賽常勝軍。

校方表示，日本籍陶笛演奏家河崎敦子西元1997年開始學陶笛，並與日籍演奏家佐藤益子組織二重奏樂團，並開辦陶笛講座，曾發行獨奏專輯「歌笛」，活躍日本國內外演出，並曾受邀到韓國及菲律賓等地演出獲得好評。（編輯：方沛清）1081209