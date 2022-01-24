黃偉哲視察郵件處理中心 籲送禮多選國產肉品

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南郵件處理中心近日從泰國來的郵包檢出3件非洲豬瘟病毒陽性案例，台南市長黃偉哲今天前往了解郵件檢查流程及慰勞工作人員，並呼籲民眾年節送禮多選用國產豬肉製品。

台南市政府上午發布新聞稿指出，為防範非法豬肉製品流入，市府各單位都上緊發條，黃偉哲今天帶領相關局處人員前往台南郵件處理中心了解作業情況，由財政部關務署高雄關嘉南分關人員示範國際郵包X光機查驗、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局台南檢疫站領犬員帶領防疫犬進行郵包檢驗。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，台南郵件處理中心日前陸續自泰國郵包中檢出3件非洲豬瘟病毒陽性案例，顯示亞洲地區非洲豬瘟疫情仍嚴峻，病毒可能經由多種管道進入台灣，民眾對防疫工作絕不能鬆懈。

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黃偉哲表示，不少民眾會在春節期間送禮，此時應提醒海外親友不要寄送肉類製品回台，而在國內購買肉類製品禮盒時，可多選用國產豬肉相關產品，除可降低非洲豬瘟等病害威脅，也有助振興養豬產業。

農業局長李建裕表示，年節將近，國內民眾對肉品需求量增，國產豬肉的品質相當優良，選購時可認明有台灣產地標章的優良在地豬肉；另外，農業局也加強向養豬業者宣導嚴守門禁管制，出入豬場人車落實生物安全消毒、維護豬場生物安全措施。（編輯：陳仁華）1110124