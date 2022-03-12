桃園好市乘雙券加碼登記倒數 200元五倍券換2000

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桃園好市乘雙券加碼活動13日將截止登記，桃園市政府12日舉行宣傳活動，提醒全國民眾不限年齡，只要上活動官網填寫基本資料即可登記，抽中就能以200元紙本振興五倍券兌換價值2000元的桃園好市乘雙券。（桃園市經發局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園好市乘雙券加碼活動將在明天截至登記。桃園市長鄭文燦呼籲民眾把握最後兩天的機會，抽中就能以200元紙本振興五倍券兌換2000元桃園好市乘雙券，全國民眾不限年齡皆可登記。

鄭文燦今天上午出席「桃園好市乘雙券加碼抽」行銷宣傳活動時表示，春節過後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，市府在3月4日推出「桃園好市乘雙券」第二波加碼活動「十倍幸福．萬人有福」。

鄭文燦表示，全國民眾不限年齡，上活動官網填寫基本資料即可登記，抽中就能以新台幣200元紙本振興五倍券兌換2000元桃園好市乘雙券，限量1萬份，登記日至3月13日止，預計3月14日抽籤，3月15日至30日即可於全台約7-11超商ibon機台兌換。

鄭文燦表示，加碼活動至今已新增超過83萬人登記，還有兩天時間，民眾可上「桃園好市乘雙券」活動官網登記，之前已經登記過的民眾則不需再登記即可加入抽籤。

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鄭文燦表示，2000元桃園好市乘雙券面額包含100元及500元2種，使用期限和紙本五倍券一樣到4月30日；包括3月4日後所新增登記的83萬人，目前「桃園好市乘雙券」總登記人數已經達200萬人。

鄭文燦說，桃園因為春節疫情關係，消費旅遊振興打延長PK賽，除了「桃園好市乘雙券加碼抽」之外，「2021桃園購物節」也延展發票登錄時間至今年4月7日，春節後各類戶外活動也已經恢復，歡迎民眾來桃園購物、遊玩、享優惠。（編輯：張銘坤）1110312

桃園好市乘雙券加碼活動13日即將截止登記，桃園市長鄭文燦12日出席活動記者會，呼籲民眾把握最後兩天機會，只要抽中就能以200元紙本振興五倍券兌換2000元桃園好市乘雙券。（桃園經發局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日