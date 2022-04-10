北市12確診者足跡 晴光市場、北投好市多入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市衛生局今天晚間公布12名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含台北醫學大學游泳池、萬家堡、泰晶殿皇家養身會館、錢櫃台北敦南店、晴光市場、好市多北投店等，提醒民眾注意。

台北市今天晚間公布個案26411、26414、26421、26426、26528、26703、27224的足跡，包含湳山戲院、台北醫學大學游泳池、萬家堡、紐約早餐女王台北敦化SOGO店。

衛生局指出，確診者還到過ZARA統領店、大安福音中心、台北新生命小組教會、泰晶殿皇家養身會館、錢櫃台北敦南店、晴光市場、蝸牛餐廳歐義料理、察爾斯廚房、瓦城台北三越天母店、好市多北投店等處。

此外，衛生局表示，個案27234、27462、27463、27464及27465，從2日起連8天的上午4時到下午3時都待在萬華區早餐店萬家堡。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾請加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站、醫療機構就醫。（編輯：陳仁華）1110410