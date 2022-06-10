新北校園美學實踐 掃具換裝融入空間景觀吸睛

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新北市10日發表校園掃具美感改造計畫，讓掃把、畚斗揮別傳統紅、綠顏色，改成大地色系，將校園新美學應用在學生的日常生活。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年6月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市今天發表校園掃具美感改造計畫，將掃把、畚斗、拖把的傳統顏色，改成奶茶色、米色、黑色等大地色系，並配合規範整理與擺放位置，讓學生每天活動的校園更美觀。

新北市政府教育局美感諮詢設計小組今天發表「校園掃具美感色彩規範及收納指南」，並展示新式校園美感掃具。透過日常生活打掃都會使用的掃把、畚斗、拖把、垃圾桶的改造，將校園新美學應用在學生的日常。

這項創新發想的新北市教育局長張明文表示，學生每天使用掃具，外觀與功能需改變，看看有沒有機會給掃具一個全新樣貌，突破掃把柄、綠色畚斗等傳統顏色，與時俱進地將掃具融入校園空間，不顯得凌亂。

新北市教育局委託美感諮詢設計小組實地田野調查新北市11所國小、國中、高中職，並統計各校的建築環境、存放掃具的空間、學生使用的教室與廁所等環境，透過分析色彩展開設計，也與開發廠商、老師座談會溝通，提出解決方案。

調查發現，傳統掃具的顏色比較容易顯現髒汙，也使環境看來比較髒亂，掃具褪色後導致有些學生不想使用舊的掃具。

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新設計的掃具若以顏色分類，大致分成無彩與大地色系的奶茶色、米色、黑色；教育局指出，美感素養要從生活細節開始培養，新的掃具不但實用、耐髒、美觀、也容易收納，顏色與校園特別搭配。

教育局表示，首批1000套美感掃具成品將分發民安國小等10所示範學校試用，另也編輯「色彩規範及收納指南」供各校參考，並設計「垃圾管理與回收標誌」提供下載，同時歡迎全國廠商協力開發，推廣到更多校園改造景觀。（編輯：戴光育）1110610

新北市教育局美感諮詢設計小組10日發表「校園掃具美感色彩規範及收納指南」，並展示新式校園美感掃具，教育局指出，美感素養要從生活細節開始培養，新掃具不但實用、耐髒、美觀、也容易收納，顏色與校園特別搭配。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年6月10日