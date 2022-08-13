租屋糾紛 控房東住不滿月4年後催繳年租

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時代力量高雄市議員參選人黃思學（右4）、顧崇德（右3）、鄭侑青（右2）13日召開記者會表示，接到至少7名民眾陳情在楠梓區租屋遇惡房東，在退租4年多後遭提告追討未住期間房租，要求返還租金1萬到7萬不等，總金額近30萬元。中央社記者曾以寧攝 111年8月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）時代力量多名高雄市議員參選人今天指出，接到至少7人控訴在楠梓區租屋遇惡房東，在退租4年多後遭提告追討未住期間房租，要求返還租金1萬到7萬不等，總金額近30萬元。

對於民眾的陳情，高雄市主任消保官殷茂乾告訴中央社記者，有遇到類似情況承租人可前來申訴，市府消費者服務中心將提供法律諮詢等協助；除希望當事人盡可能找當時電子郵件、簡訊或LINE等資料佐證，因為4年多都沒有催繳租金明顯有違社會常態，有機會在法庭上提出主張爭取法官認同。

時代力量高雄市議員參選人黃思學、鄭侑青、顧崇德今天聯合召開記者會表示，上個月不約而同接到民眾陳情，經比對都是在楠梓區租屋，且房東都是曾經營素食餐飲許姓業者，許男多年前也曾發生出租房屋亂扣押金糾紛。

今天在記者會上有王、邱2女提及自身遭遇。邱女說，4年多前還是學生，當時急著租房，聽房東說房子搶手，就決定先付2000元訂金，但隔天看到更中意的房子想改租其他地方；房東聲稱在忙無法當面解約，透過電話表明把鑰匙、合約投入信箱就算退租；去年卻收到法院支付命令裁定公文，要求支付4萬7000元租金。王女控訴大致與邱女相同，另外，2女質疑收到法院給付要求時，上面的地址與當時承租地址不一。

今天記者會現場打電話給許男，他坦承與一些房客有租金糾紛擬透過法院解決，但不希望受到輿論壓力。對於有多少房子還在出租、與多少房客有糾紛等提問，都未做正面回應。

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黃思學說，從2020年到2022年這段期間，許選擇在租金請求權不得超過5年的期限前，趁民眾相關資料和對話紀錄可能都已被洗掉後，提告房客積欠租金，進司法院的判決系統搜尋，被告民眾至少達30名，總金額上看百萬。

鄭侑青指出，由於金額不大，且當時對話紀錄等證據也已難以找回，很多受害者選擇用1、2萬的金額和解消災。顧崇德表示，受害租客大多急於租房，法律知識薄弱且不願涉訟，才讓惡房東有機可趁，上網查詢發現受害房客當時承租的房子至今仍在出租，為避免有更多受害者，盼所有曾被坑殺的房客站出來。（編輯：孫承武）1110813