台水與三坑淹水受災戶協調 10萬內災損13日前付款

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市龍潭區三坑抽水站管線破裂導致當地淹水，部分民眾有家歸不得，台水公司二區處今天與受災戶召開協調會，初步規劃從寬認定，災損在新台幣10萬元以內者，可在13日前付款。

這場受災損失賠償協調會下午在三坑老街召開，包括受災戶共40多人參加，台水公司二區處通報受災戶原有11戶，但最終到場與會者增加至15戶，其中2、3戶受損最為嚴重，賠償金額超過10萬元，立委呂玉玲、市議員張肇良、徐玉樹也陪同受災戶與台水公司進行協調。

有受災民眾表示，在提報災損時遭刁難，要求拍下淹水時的狀況，但當下忙著逃命哪有心情拍照；也有受災戶說，小朋友的文具書籍全部泡湯，家人至今仍只能在旅館住宿，農曆春節有家歸不得；還有民眾反應，公司廠房內的電腦設備、商品全部泡湯，初估受損金額上看百萬元。

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台灣自來水公司第二區管理處處長呂崇德表示，災損資料可從寬認定，10萬元以內、較單純的災損，可在13日前獲得賠償，10萬元以上災損部分，預定13日於龍潭區公所再度召開調解會，並根據受災戶提出災損數量、項目等進行調解，至於比較嚴重複雜的項目則採專案處理，但可先撥付10萬元給受災戶應急，其餘款項後續再協調。

龍潭區三坑抽水站原水管7日上午7時20分許破漏，導致平鎮淨水場無法出水公告從8時起停水，範圍涵蓋桃園市楊梅區、新屋區、中壢區、平鎮區、大園區、觀音區，影響戶數約33萬戶。台水公司原先預計8日上午6時前逐步復水，但因作業因素延至9日上午6時完成99%的復水，直到10日上午8時才百分之百復水。（編輯：張銘坤）1120110