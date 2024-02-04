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台南新營波光節 首週參觀人次逾4萬

2024/2/4 12:19（2/4 12:41 更新）
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台南市政府在新營區天鵝湖公園舉行首屆「新營波光節」，結合光影藝術與自然生態展出9組主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，吸引許多民眾前往參觀。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月4日
台南市政府在新營區天鵝湖公園舉行首屆「新營波光節」，結合光影藝術與自然生態展出9組主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，吸引許多民眾前往參觀。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月4日
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）台南市政府於新營區天鵝湖公園規劃辦理首屆「新營波光節」，結合光影藝術與自然生態展出9組主題作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，首週吸引逾4萬人次參觀，成為賞燈熱點。

台南市政府文化局今天新聞稿指出，首屆「新營波光節」1/27在新營天鵝湖公園開幕後，吸引各地遊客前往欣賞，更成為網路社群熱搜的拍照打卡景點，加上開展以來天公作美，天氣適宜出遊，首週參觀人潮突破4萬人次，夜間人氣比日間高，讓不少在地民眾感到驚艷。

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台南市文化局指出，今年波光節天鵝湖展區以「波光圈」為主題，結合地方文化與環境，藉由光影藝術與自然生態天然優勢，展出9組主題亮點作品、環湖光環境以及大型水上噴泉，在夜間全面啟燈，打造出與生態相依的波光盛宴，成為台南溪北地區具藝文氣息全新燈節品牌。

文化局指出，波光節展期從1月27起至3月3止，點燈時間為每天下午5時30分至晚間11時，農曆春節假期將至，遊客可規劃新營小旅行，白天到新營鐵道地景公園走春、騎腳踏車、搭乘五分車，感受新營特別的糖鐵文化，並到新營文化中心參觀幾米戶外裝置展，晚上再前往天鵝湖公園觀賞波光節。（編輯：黃世雅）1130204

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