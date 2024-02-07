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楠梓科技園區槽車自撞路墩外洩1噸鹽酸 環保局開罰

2024/2/7 15:09（2/7 15:51 更新）
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高雄楠梓科技產業園區1輛鹽酸槽車7日上午在園區內自撞路墩，導致貯槽閥門斷裂，約1噸鹽酸洩漏，消防局已在現場劃設警戒區。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月7日
高雄楠梓科技產業園區1輛鹽酸槽車7日上午在園區內自撞路墩，導致貯槽閥門斷裂，約1噸鹽酸洩漏，消防局已在現場劃設警戒區。（高雄市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月7日
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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄楠梓科技產業園區1輛鹽酸槽車，今天上午在園區內自撞路墩，導致貯槽閥門斷裂，洩漏約1噸鹽酸，環保局檢測鹽酸濃度0.031ppm，依違反空污法裁處10萬至500萬元。

高雄市政府環保局上午接獲消防局通報，立即派員稽查，查獲1間化工公司車輛於楠梓科技產業園區內自撞路墩，鹽酸貯槽閥門斷裂導致洩漏，稽查人員於事故點以色帶偵測器偵測鹽酸濃度為0.031ppm、水溝濃度為2ppm，由於已違反空污法第32條規定，將依法裁處新台幣10萬元至500萬元罰鍰。

環保局表示，由於此車輛行經園區內道路不慎自撞路墩，導致32%鹽酸貯槽閥門斷裂，造成約1噸鹽酸洩漏；消防局現場劃設警戒區，業者布設吸液棉圍堵吸附，區內道路側溝以沙包圍堵，並持續於事故點以小蘇打粉及沖水稀釋，另調派水車抽取溝內殘液，後續將送至污水處理廠處理。

由於事故地點緊鄰後勁溪，環保局為避免園區內鹽酸流到河道造成污染，除於區外道路側溝偵測鹽酸濃度未檢出，另派員至德民橋箱涵檢測水質，現場量測pH7.84、溶氧5.25mg/L、導電度1977μS/cm，水質無異常且河面無污染。

環保局呼籲，業者應定期檢視裝載化學品桶槽密閉性，清運過程應注意行車安全，避免因事故導致化學品外漏造成污染；若不幸遇突發事故應立即採取緊急應變措施，並於1小時內通報直轄市、縣（巿）主管機關，違者將依法開罰。（編輯：陳仁華）1130207

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