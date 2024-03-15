為落實淨零碳排 彰化啟動公共充電樁補助計畫

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（中央社記者鄭維真彰化15日電）彰化公有路外停車場目前有28席充電停車位，縣府為落實淨零碳排，啟動公共充電樁補助計畫，機關、停車場經營業者等設有開放公眾使用的公共停車場，即日起至8月底可申請。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，為打造電動汽車友善環境，減少燃油車使用，啟動「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」，只要是機關、停車場經營業者、甲級以上電器承裝業者、充電樁設施營運業者，於公共停車場域建置且開放公眾使用者，即日起都可提出申請，受理至8月底。

彰化縣公有路外停車場目前設有28席充電停車位，其中鹿港鎮北區遊客中心停車場設有16席為最多。近期完工的彰化市扇形車庫停車場將設6席、延平公園地下停車場將設17席、員林市三和公園地下停車場將設19席、員林國小地下停車場將設12席，八卦山第一、二、三停車場將設4席，將增加共58席充電停車格。

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縣府表示，交通部規定路外公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位的比例，分別為公有2％、民營1％；另外，交通部公路局核定彰化113年度應達成增設慢充138槍、快充11槍目標。因此，縣府除了透過公有路外停車場委外營運建置，同時啟動公共充電樁補助建置計畫，期望雙管齊下，加速建置電動汽車充電停車位。

縣府交通處指出，此計畫補助慢充電樁，每槍補助上限新台幣4萬到6萬元，快充電樁每槍補助上限110萬到150萬元。（編輯：郭諭儒）1130315