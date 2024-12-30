劍湖山跨年煙火 雲林警管制15處加強疏導交通

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）劍湖山世界為迎接2025年，將施放888秒摩天輪跨年煙火秀，雲林縣警察局今天表示，31日上午6時至隔日凌晨3時將在主要道路設置15個管制點疏導交通。

劍湖山世界日前公布，將施放888秒摩天輪跨年煙火秀，400架無人機展演與千米環繞式「滿山花火」帶來視覺震撼，陪民眾跨年。

雲林縣警察局表示，為迎接2025年來臨，劍湖山世界舉辦跨年煙火秀，預估將吸引眾多民眾參與活動。為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，規劃274名警力協助交通疏導及維持園區內安全維護，並從31日上午6時至隔日凌晨3時在主要道路設置15個管制點疏導交通。

為避免違規停車造成道路壅塞及影響其他用路人，雲林縣政府公告31日雲212線（雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口）、雲212線（光昌、光華路口至雲212、199線路口）等處禁止雙向或單向停車。

警方表示，為疏導跨年活動結束後的散場車流，除加派警力在各重要路口疏導交通外，並提前進行分流，分散車潮。

有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停或直接跨越車道觀賞煙火表演等，警方將加強派遣警力於台78線勸導、驅離違規民眾，若不聽勸者將依法取締告發，以免發生交通事故。（編輯：張雅淨）1131230