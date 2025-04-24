織羅部落克難訓練 花縣府贈龍舟

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮縣政府近日將縣立體育高中原有訓練用龍舟，贈與玉里鎮織羅部落文化傳承經濟發展協會，透過資源共享，改善部落長期以簡易木筏和水道訓練的困境，協助部落提升競技實力。

織羅部落自民國74年起就積極參與龍舟競賽，靠外界的補助而冠以不同名義參賽，曾在國際賽中拿到冠軍；但長年以來，部落訓練環境艱困，缺乏正式設備，部落族人克難方式練習，堅持不懈的精神令人感佩。

玉里鎮春日社區發展協會理事長黃郁惠今天告訴中央社記者，她擔任龍舟隊長，過去練習地點是利用秀姑巒溪河床挖鑿出的河道，去年颱風後受影響，改在灌溉埤塘鱸鰻潭練習；目前有男、女和媽媽隊共約70、80人參加練習，備戰端午節在鯉魚潭舉辦的龍舟賽。

「部落族人猶如得了『龍癌』，比賽時部落變成空城，因年輕人參加比賽，老人、小孩也到場加油，為了族人榮耀，士氣高昂。」黃郁惠說，每天清晨上班前、傍晚下班後，大家跑步練體力，假日就到鱸鰻潭放入塑膠椅坐在潭內，用模板自製的鏟子充當划槳，以克難的方式練習，「有多少資源就做多少，大家珍惜的是有機會聚在一起。」

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受贈的龍舟在上週末運抵織羅部落，部落依傳統舉行淨船及下舟儀式，祈求競技平安順利，儀式後龍舟隊進行首次試划，族人對縣府的支持表達感謝，認為這是珍貴的鼓勵。

花蓮縣政府教育處表示，支持地方特色運動與文化發展，此次捐贈龍舟，希望改善部落長期以簡易木筏和水道訓練的困境，並給予選手們更專業的備戰條件。（編輯：吳素柔）1140424