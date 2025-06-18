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發文嘲諷「保護型自行車道」 民眾黨高市黨部道歉

2025/6/18 15:46（6/18 15:56 更新）
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高雄市交通局18日表示，市府參考歐美城市，推動行人、自行車與汽機車分隔計畫，利用路面重鋪時在博愛路（同盟路至北平街）設置保護型自行車道，將既有慢車道過寬車道「瘦身」、規畫自行車道分隔並兼顧停車需求設置停車位，目前觀察對人、車安全均有保護效果。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月18日
高雄市交通局18日表示，市府參考歐美城市，推動行人、自行車與汽機車分隔計畫，利用路面重鋪時在博愛路（同盟路至北平街）設置保護型自行車道，將既有慢車道過寬車道「瘦身」、規畫自行車道分隔並兼顧停車需求設置停車位，目前觀察對人、車安全均有保護效果。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年6月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）民眾黨高市黨部昨天在臉書發文嘲諷高市博愛路部分路段「停車位劃在路中間、路旁不知是什麼道？」但被網友指正是歐洲常見的「保護型自行車道」。民眾黨高市黨部今天致歉，表示將虛心學習。

民眾黨高雄市黨部昨天在臉書（Facebook）發文，指博愛路部分路段「停車位劃在路中間」，嘲諷說「用路人要特別小心啊，如果不小心撞到了，是要主張路障請求國賠嗎？」還表示「路旁這條不知是什麼道？真是一團亂！」

文章並附上幾張道路照片，但不少網友見了紛紛指正那是「保護型自行車道」，在歐洲是很常見的設計，使用停車位保護單車道或人行道作為阻隔，且並非首次出現在台灣。

高雄市交通局今天回應表示，這是市府參考歐美城市，推動行人、自行車與汽機車分隔計畫，今年3月初利用路面重鋪時，於博愛路（同盟路至北平街）設置保護型自行車道，將既有慢車道過寬車道瘦身、規劃自行車道分隔並兼顧停車需求設置停車位，目前觀察對人、車安全均有保護效果。

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民眾黨高雄市黨部今天在臉書發表道歉聲明，表示針對昨天高雄市道路規劃發文，因語氣過於詼諧，引起社會關注與討論，對此深感抱歉。公共議題應該以更謹慎、尊重的態度來看待與表達，這次的經驗讓他們更體會到專業與責任的重要。

民眾黨高雄市黨部表示，將會加強團隊的專業能力，讓未來的討論更有內容，也更貼近市民的期待。「再次為造成的困擾向大家致歉。謝謝各界的批評與提醒，我們會虛心學習，努力做得更好」。（編輯：謝雅竹）1140618

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