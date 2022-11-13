900萬訂閱美食部落客：高檔與庶民美食同等珍貴

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）HBO GO美食實境節目「戀戀美味」，找來YouTube逾900萬訂閱的美食部落客韋恩斯介紹新加坡美食。吃遍世界各地佳餚，韋恩斯認為一位難求的高檔餐廳與路邊庶民美食同等珍貴。

「戀戀美味」（FOOD AFFAIR WITH MARK WIENS）透過主持人馬克韋恩斯（Mark Wiens）與嘉賓的訪談，從高級珍饈品嚐到小販中心的庶民美食，揭開新加坡飲食文化的藝術價值、故事，及特有豐富的美食遺產。

36歲韋恩斯是擁有近940萬粉絲訂閱的美食YouTuber，經營頻道逾10年，走遍世界各國拍攝在地佳餚，「戀戀美味」是他首次正式主持的無腳本美食節目。

日前他越洋接受亞洲媒體聯訪，笑言以前總是和妻子兩人自在、沒壓力的走進餐館拍攝，記錄簡單烹飪過程，「不會想太多，就是大口地把食物放進我嘴裡，誠實講出品嚐感受」。不過製作節目得更深入描繪食物背後的人與文化，韋恩斯得邊吃東西、邊與烹飪者進行對話，他坦言更具挑戰性。

過去他雖曾造訪新加坡4、5次，韋恩斯說，這回拍攝仍造訪了許多沒去過的餐廳，尤其如Burnt Ends或Zen等一位難求的國際知名星級餐廳，有機會能和主廚們坐下來聽他們料理心路。

韋恩斯也發現許多人的料理烹調靈感，常來自路邊攤或家常料理，在更尊敬費心花長時間烹調的廚師之際，他也想強調一個觀念，「路邊攤販和精緻料理間的距離，其實沒那麼遠，兩者都能以同等的樂趣品味它們」。

至於最能代表新加坡的料理，他認為是「娘惹菜」（Peranakan），融合了馬來西亞與中國食材，很能凸顯新加坡多元民族共生的國家特質。

被問及面對不喜歡的食物如何評價，韋恩斯表示自己最大特質之一就是「不挑食」，確實有偏好口味，但不會有特別討厭的。韋恩斯雖然在美國出生，但他從小跟著父母四處旅居，住過非洲、法國，現在則與妻子長住泰國，多元文化的成長環境，讓他幾乎什麼都敢吃、都敢嘗試，「若真的比較不合我喜好，可能就是不予以置評」。

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韋恩斯也分享自己做美食影片的原則，就是「不替食物打如1到10的分數」，他強調口味非常主觀、各有所好，他只會中性的分析，介紹外觀、食材與烹飪方式，或是嚐起來偏酸、偏辣，或比較油，讓觀看者自己決定是否感興趣。

最後每天與美食共舞的韋恩斯，如何維持身材與健康，他笑言自己熱愛戶外運動，同時避免吃太多甜食，「過多的糖對身體不好，另外，我也很愛吃辣，或許比較能促進新陳代謝」。「戀戀美味」共6集，18日於HBO GO上線，並在HBO頻道首播。（編輯：方沛清）1111113

36歲韋恩斯（Mark Wiens）是擁有近940萬粉絲訂閱的美食YouTuber，經營頻道逾10年，走遍世界各國拍攝在地佳餚，「戀戀美味」是他首次正式主持的無腳本美食節目。（HBO提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月13日