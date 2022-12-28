更多編輯台推薦新聞：
當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

源少年佾暘用表現感動父親 毓家因流行天王懷星夢

2022/12/28 17:06（12/28 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
男團「AcQUA源少年」前身是選秀節目「原子少年」水星，由佾暘（後左）、秉諭（前左）、莑茗（後中）、弘道（前右）、毓家（後右）組成，眾人盼多累積音樂作品並舉辦專場演唱會。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月28日
男團「AcQUA源少年」前身是選秀節目「原子少年」水星，由佾暘（後左）、秉諭（前左）、莑茗（後中）、弘道（前右）、毓家（後右）組成，眾人盼多累積音樂作品並舉辦專場演唱會。（種子音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北28日電）男團AcQUA源少年自選秀節目出道，成員毓家因流行天王麥可傑克森而有了星夢；佾暘的工程師父親曾反對他走演藝圈，但現在已被他的表現感動；弘道則想兼顧學業與事業。

AcQUA源少年前身是選秀節目「原子少年」水星，由隊長莑茗、成員佾暘、秉諭、毓家、弘道組成，平均年紀僅17歲，正式出道後推出第一首單曲「水星座AcQUArius」。

AcQUA源少年接受中央社記者專訪時談到節目錄製過程，莑茗說，當時3週就要從零開始練好新歌的演唱和舞蹈，因為沒有舞蹈基礎，其他團員看完示範可能學會8、9成，但他連2成都不到，只能花時間苦練，「每天練到半夜，早上8時開始，假日可能又是連續2天錄影，做的時候不覺得辛苦，現在回想會覺得怎麼撐過來的。」

比起其他同樣從節目出道的團隊，AcQUA源少年因為年紀小課業壓力更大，弘道坦言，因為有大學升學壓力，需要在學業和演藝事業中取得平衡，「但我做事情盡量不要一直覺得累，而是每個時候都做好事情，像是今天有工作，那我就會專心和團員相處培養感情。」

對於獲得出道機會，佾暘表示，幼兒園跳過一小段時間芭蕾舞後就有了星夢，國小才真正開始學街舞，雖然音樂老師媽媽很支持自己的夢想，不能見面時還會留紙條打氣，但工程師父親比較務實，總擔心演藝圈收入不穩定，「但現在回家會看到弟弟跟爸爸在看我表演的影片，我想他也看到了。」

毓家則說，小時候在電視上看到已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）演出，「那時候媽媽覺得很可愛，怎麼這麼小的小朋友會跟著跳舞，所以我是因為他才去學跳舞的。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

秉諭和毓家從小在同個舞蹈教室練舞，但秉諭一開始想成為職業舞者，「我練的也比較是競技型舞蹈，加入節目後才改變夢想。但我發現當藝人要學得更多，唱歌、跳舞還要表情管理，舞者可能用動作把情緒做出來就好，但藝人需要注意更多細節。」

AcQUA源少年表示，目前積極累積音樂作品中，希望很快就能舉辦專場演唱會。他們說，還不敢許願想和哪些歌手合作，就是先準備好實力，累積更多作品給歌迷。（編輯：張雅淨）1111228

#毓家
#秉諭
#佾暘
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族