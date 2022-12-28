源少年佾暘用表現感動父親 毓家因流行天王懷星夢

（中央社記者王心妤台北28日電）男團AcQUA源少年自選秀節目出道，成員毓家因流行天王麥可傑克森而有了星夢；佾暘的工程師父親曾反對他走演藝圈，但現在已被他的表現感動；弘道則想兼顧學業與事業。

AcQUA源少年前身是選秀節目「原子少年」水星，由隊長莑茗、成員佾暘、秉諭、毓家、弘道組成，平均年紀僅17歲，正式出道後推出第一首單曲「水星座AcQUArius」。

AcQUA源少年接受中央社記者專訪時談到節目錄製過程，莑茗說，當時3週就要從零開始練好新歌的演唱和舞蹈，因為沒有舞蹈基礎，其他團員看完示範可能學會8、9成，但他連2成都不到，只能花時間苦練，「每天練到半夜，早上8時開始，假日可能又是連續2天錄影，做的時候不覺得辛苦，現在回想會覺得怎麼撐過來的。」

比起其他同樣從節目出道的團隊，AcQUA源少年因為年紀小課業壓力更大，弘道坦言，因為有大學升學壓力，需要在學業和演藝事業中取得平衡，「但我做事情盡量不要一直覺得累，而是每個時候都做好事情，像是今天有工作，那我就會專心和團員相處培養感情。」

對於獲得出道機會，佾暘表示，幼兒園跳過一小段時間芭蕾舞後就有了星夢，國小才真正開始學街舞，雖然音樂老師媽媽很支持自己的夢想，不能見面時還會留紙條打氣，但工程師父親比較務實，總擔心演藝圈收入不穩定，「但現在回家會看到弟弟跟爸爸在看我表演的影片，我想他也看到了。」

毓家則說，小時候在電視上看到已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）演出，「那時候媽媽覺得很可愛，怎麼這麼小的小朋友會跟著跳舞，所以我是因為他才去學跳舞的。」

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秉諭和毓家從小在同個舞蹈教室練舞，但秉諭一開始想成為職業舞者，「我練的也比較是競技型舞蹈，加入節目後才改變夢想。但我發現當藝人要學得更多，唱歌、跳舞還要表情管理，舞者可能用動作把情緒做出來就好，但藝人需要注意更多細節。」

AcQUA源少年表示，目前積極累積音樂作品中，希望很快就能舉辦專場演唱會。他們說，還不敢許願想和哪些歌手合作，就是先準備好實力，累積更多作品給歌迷。（編輯：張雅淨）1111228