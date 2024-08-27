張清芳開演唱會、出精選輯 允諾粉絲會一直唱下去
2024/8/27 16:41（8/27 16:56 更新）
（中央社記者洪素津台北27日電）歌手張清芳31日歡慶生日，當天將開賣台北演唱會安可場和出道40年收集的歌曲精選輯，9月28日也會到上海開唱，好事連連讓她說：「謝謝上帝給我這樣的聲音，我會一直唱下去。」
歌壇「東方不敗」張清芳（Stella）日前公布將於10月19日返場台北小巨蛋舉辦「2024張清芳TimeLESS演唱會花見特別安可場」，她感謝粉絲們多年不離不棄，「謝謝你們都沒有忘記我，上帝給我這樣的聲音、走入你們的生活，我會一直唱下去，一直一直。」
除了舉辦台北返場演唱會外，張清芳更推出出道40年的精選輯「經典40．不敗精選」，唱片集結張清芳16張傳唱代表作，串起金曲天后40年輝煌音樂生涯，此張專輯也將在張清芳31日生日當天開放預購。
另外，張清芳也將於9月28日到上海舉辦「TimeLESS」演唱會，被問到心情，張清芳感恩說：「真的非常開心，如償所願！而且我也把這40年來我唱的每一首歌重新整理出來，分享給大家。」（編輯：龍柏安）1130827
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