耗時15年深入南北極 舒夢蘭：台灣對地球的承諾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北24日電）資深生態自然節目主持人舒夢蘭耗時15年，身兼導演製片深入南北極拍攝的紀錄片「守護我們的星球」，今天舉行試映會，她強調這是團隊的心血，也是台灣對地球的承諾。

「守護我們的星球」斥資新台幣4千萬元，遠征115個外景地，是首部以台灣觀點、為地球生態發聲的紀錄片。由舒夢蘭攜手金鐘攝影陳一松、陳相宇、陳昱翔，歷時15年為地球珍藏影像，記錄地球極地環境與生態危機。

今天現場包含總統賴清德、環境部長彭啓明、文化部常務次長徐宜君、林務署長林華慶、民進黨立委邱議瑩、中央社董事長李永得、東森總裁張高祥等皆到場。同時發放由台灣國際級紙雕大師洪新富製作的「地球蝸牛」，象徵多樣性與永續。

舒夢蘭表示，首次踏上極地冰原時覺得自己很渺小，後來回看15年來的畫面後，驚覺人類好巨大，竟能讓千萬冰川融化。這些年來，她與團隊走訪極地10次，累積21萬8千公里的旅程，帶回很多生態畫面，也捕捉冰川消融的孤寂與極地生物的無助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

她表示，極地並不遙遠，它影響我們的生活，尤其台灣是海島，氣候變遷與我們息息相關，而人類的作為也牽動極地生物的命運，「星球變更好還是更壞，決定權在我們手上」。

舒夢蘭強調這部片不僅是她與團隊15年來的心血，更是台灣這座島嶼對地球的承諾，「唯有瞭解，才會在乎；唯有在乎，我們才能真正改變。」全片將於5月23日正式上映。（編輯：林恕暉）1140424