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女團babyMINT頂高溫唱跳 成軍1年將有驚喜

2025/5/12 19:43（5/12 20:11 更新）
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出身選秀節目的女團babyMINT近日登上成都One Love Festival音樂節，團員丞妘（左起）、品妡、粼粼、栩栩、Vikky韋喬薺、熙妍頂著攝氏近40度高溫賣力唱跳。（華研國際提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月12日
出身選秀節目的女團babyMINT近日登上成都One Love Festival音樂節，團員丞妘（左起）、品妡、粼粼、栩栩、Vikky韋喬薺、熙妍頂著攝氏近40度高溫賣力唱跳。（華研國際提供）中央社記者陳怡璇傳真 114年5月12日
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）女團babyMINT才剛去完東京音樂祭及高雄櫻花季，馬不停蹄登上成都One Love Festival音樂節，頂著攝氏近40度高溫唱跳，成員們差點中暑仍大呼氣氛很嗨，剛下台又想再來一遍。

唱片公司分享，babyMINT首度空降成都音樂節，就遭逢近40度酷熱氣溫，宛如在蒸籠中唱跳，一連嗨唱6首歌，如「心悸寶貝BIUBIU」、「Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい」等

演出結束後成員丞妘疑似中暑頭暈，走到後台直接跪地，成員栩栩則說：「再繼續下去可能會中暑，但觀眾的熱情完全又讓我忘記很熱這件事。」成員們直呼真的很嗨，下台後又想要再來一遍。

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babyMINT成都行還去了汗蒸幕蒸到凌晨，出來後又在深夜街頭夜騎單車，成員熙妍在大家鼓勵下學會怎麼騎，卻又大叫「完蛋、我不會轉彎」，一行人吵吵鬧鬧到天亮才回飯店。

babyMINT 8月則有神秘小計畫，唱片公司將在她們1歲生日之際給大家驚喜，感謝粉絲一年來的支持與陪伴。（編輯：張雅淨）1140512

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