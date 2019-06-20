法國大麻合法化呼聲漸起 智庫建議專賣管理

（中央社記者曾依璇巴黎20日專電）大麻在法國屬違禁品，近年合法化呼聲漸起。有智庫建議以專賣方式管理，建議售價每公克9歐元（約新台幣315元），估計每年可創20億歐元稅收，並防範組織犯罪及未成年人吸食。

經濟分析委員會（CAE）是置於總理府監管之下的獨立智庫，今天公布一份報告，建議大麻合法化，以便更有效地加以管制，內容包括建議售價、銷售模式、經濟效益等。

這份報告主張大麻合法化的主要理由是打擊組織犯罪及避免未成年人取得大麻，稅收及創造就業機會在其次。

法國目前禁止製造、持有、銷售、購買及使用大麻，但實際上消遣用途的大麻並不罕見，法國毒品及毒癮監測中心（OFDT）於2017年調查2萬名18歲到64歲成年人發現，約45%曾經吸食過大麻，約3.6%經常吸食（每月至少10次），還有2.2%每天吸食，是法國最常見的非法麻醉劑。

費加洛報（Le Figaro）引用經濟分析委員會報告提到，法國對大麻的禁止政策已屬嚴厲，卻仍是歐盟中最多人使用大麻的國家之一，尤其是未成年人，現行政策不僅增加公共財務負擔，還有利於組織犯罪。

報告表示，大麻合法化通常可以降低犯罪率，若人們可以自由買到大麻，雖會導致經常吸食者的使用率增加，但只要嚴格防止販售大麻給未成年人，未成年人的使用率可望降低。

此外，法國國家藥物暨健康產品安全局（ANSM）昨天表示，有意進行以大麻用於治療的兩年期試驗，在醫師開立處方箋的條件下，可能採膠囊、油脂或乾燥形式用於部分有需要的患者，這項計畫還須衛生部核准。

在加拿大、荷蘭等地，大麻已可用於緩解部分疾病症狀，法國相關單位也在考慮讓大麻用於治療特定症狀，如神經痛、嚴重癲癇等。

費加洛報引述醫師歐提耶（Nicolas Authier）的意見表示，關於大麻使用劑量，目前僅有很少的科學研究，這項試驗計畫的原則是漸進式提高劑量，以便替患者找到最有效、副作用最少的最小劑量。

隸屬執政黨「共和前進」（LREM）的國民議會議員柏森（Pierre Person）及塔謝（Aurelien Tache）近日也投書雜誌「新觀察家」（L'Obs），呼籲社會針對大麻合法化這個禁忌話題展開辯論，改變現行法規。（編輯：王永志）1080620