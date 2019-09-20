巴西森林產值 2018年連續第3年成長

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）根據巴西地理統計局公布的最新「植物提取和林業生產」報告，2018年巴西4897個城市的森林產值達到巴西幣206億元（約合50.36億美元），比上一年成長8%，為連續第3年成長。

其中，林業產值達163億元，占總產值的79.3%，比2017年成長11.1%；而植物開採產值為43億元，比上一年衰退2.7%。

報告顯示，與2017年相比，去年對森林生產價值作出反應的市鎮數量增加60個。

巴西地理統計局（IBGE）報告負責人、農業學家華格納（Winicius Wagner）指出，去年森林生產總值比2017年高出15.15億元，鞏固行業產值連續第3年名義成長。其中，產值占比最高的是林材產品類，達90.2%，比2017年成長8.5%。

2018年植物提取產值下降2.7%，則是這個行業連續第3年衰退。

華格納還指出，林業木炭產品在森林產值成長中具有最大比重，這都因為鋼鐵行業在2017年和2018年恢復業績，而鋼鐵行業是這些產品做為能源消耗的最大消費市場。

2018年林業木炭產值為41億元，與2017年相比成長50.5%，木炭年產量成長18.9%。

東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）集中了巴西84.1%的林業木炭產量，林業和植物採伐總產值47億元，比上一年成長44.8%，領先全國。

報告指出，2018年在3488個城市種植的990萬公頃林木中，人工林面積增加了1.3%，達13萬1800公頃。其中約70.2%的地區集中在巴西東南部和南部地區，尤加利樹擁有76.2%的人工林面積，達750萬公頃；而松樹有200萬公頃。

根據報告，過去20年，在生產者市場、產業政策、國際協定和市場本身對現行法令的調整壓力下，開始出現由社區林業取代木材採伐產品的運動。

另一方面，2018年非木材採伐產品產值成長1.8%，達16億元；而食品類產品產值成長4.1%，達13億元。其中巴西梅子阿薩伊（acai）產量最高，達22.2萬噸，比2017年成長0.9%，產值5.92億元，成長率2.5%。（編輯：馮昭）1080920