憂觸發地震 英暫停開採頁岩天然氣爭議作業

（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國政府今天宣布，由於有觸發地震的風險，將暫停在英格蘭以具爭議的液體壓裂法來開採頁岩天然氣蘊藏。

法新社報導，商業暨能源大臣李德森（Andrea Leadsom）說：「在檢視關於近期在普勒斯頓新路區（Preston New Road）地震活動的報告之後，顯然我們不能排除未來可能對當地社區造成無法接受的影響。」普勒斯頓新路區指的是能源企業Cuadrilla在英格蘭西北部蘭開夏郡（Lancashire）的開採場址。

她說：「因此，我的結論是我們應該暫停在英格蘭採用液體壓裂法，立即生效。」

液體壓裂法用於開採頁岩天然氣，是利用液壓壓裂岩層，汲取其中的天然氣。

英國的北海石油與天然氣監管局（OGA）近期的報告提到，目前不可能精準預測水力壓裂法觸發地震的可能性，這讓英國首相強生（Boris Johnson）表示，他對頁岩天然氣的開採作業感到「非常憂慮」。

英國將於12月12日改選國會，預料此事會是競選期間的議題之一。

根據英國國家審計部（National Audit Office），反對開採頁岩天然氣的英國群眾已從2013年的21%增加到40%，「大眾關注液體壓裂法引起的地震對環境及公共衛生的風險，以及現有環境法規的充足性」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081102