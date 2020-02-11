武漢撤僑返國隔離確診 美國增至13例

（中央社加州洛杉磯10日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心今天表示，美國第13起2019新型冠狀病毒肺炎確診病例出現在加州，這名病患從中國湖北省武漢市撤離返國後，接受聯邦當局的隔離。

美國疾管中心（CDC）表示，這名成人病患是從武漢撤離的美國僑民之一，這批美僑返國後在聖地牙哥（San Diego）附近的米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）強制隔離14天。

這名病患被送往加州大學聖地牙哥分校（UCSD）醫學中心隔離觀察，院方發表聲明表示，病患目前「病況良好」。

美國疾管中心說：「目前針對這名病毒檢測為陽性的患者展開接觸調查，以確定接觸者名單，並評估接觸者是否曾曝露在高風險中。」

這名最新確診病患是在軍事基地接受隔離約800名美僑中頭一個確診病例。

美國當局實施強制隔離，同時發布中國旅遊警示，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）蔓延全球，中國目前累積死亡病例已經攀升到1018例。

這名病患是上週送往加州大學聖地牙哥分校醫學中心進一步評估檢測的4名撤僑人士之一。

美國疾管中心昨天表示，這4人原先檢測結果為陰性，獲准出院返回基地隔離。但4人中有1人進一步檢測呈陽性，被送回醫院。（譯者：黃靖貽/核稿：劉淑琴）1090211