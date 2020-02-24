武漢肺炎來勢洶洶 紐西蘭對中入境禁令再延8天

（中央社威靈頓24日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，尚未出現確診病例的紐西蘭也為防疫做足準備，不但針對來自中國的外籍旅客所制定的入境禁令再延長8天，也隨時準備支援經濟受疫情影響的個人和企業。

隨著伊朗、義大利和南韓病例激增，這讓全世界對武漢肺炎的恐懼加深，擔心武漢肺炎變成大流行病，也在世界其他地方帶來破壞和致命的影響。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，現行針對來自中國的外籍遊客所祭出的入境禁令，即將在午夜到期，現在再延長8天，且每48小時都會重新檢討。

她表示，紐西蘭公民、擁有永久居留權的人以及他們的直系親屬，可以回到紐西蘭，但必須自行隔離14天。

在此同時，紐西蘭衛生部技術諮詢小組正在研究，思考是否要把旅行禁令擴大到其他國家。

阿爾登表示，紐西蘭政府也在研究大學生前往紐西蘭的可行性。

阿爾登強調，儘管紐西蘭境內目前沒有俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，但病毒很可能終究會來到紐西蘭。

她表示，目前的禁令有效地讓紐西蘭免於病毒侵害，爭取到寶貴時間去了解病毒。

阿爾登表示，紐西蘭的計畫是為最壞的情況做好準備，而非去預測（疫情發展）。她說：「我們準備好了，且準備得十分充分。」

紐西蘭財政部長羅伯森（ Grant Robertson） 表示，如果經濟受到長期的衝擊，或是出現全球性經濟衰退，政府將站出來，協助因為武漢肺炎而遭受打擊的企業，但他不希望那一刻到來。

羅伯森補充說：「只要上述兩種情況中的一種發生了，政府就得在經濟上扮演重要角色，支持紐西蘭人和紐西蘭企業。」

紐西蘭對最大貿易伙伴中國的出口遭受重大打擊，從木材到肉類、水果的出貨，都面臨延期或取消的問題。

中國當局表示，截至23日為止，中國已有7萬7150人感染武漢肺炎，已有2592人死亡。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090224