更多編輯台推薦新聞：
早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天
早報

早安世界》非本國籍今天起限制入境 所有入境者居家檢疫14天

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎增8例 北部高中生同班同學確診全校停課
首頁 / 國際

武漢肺炎蔓延中美洲 2國通報首例確診

最新更新：2020/03/19 13:35

（中央社聖薩爾瓦多/聖約瑟18日綜合外電報導）中美洲國家薩爾瓦多及尼加拉瓜今天分別宣布境內出現首起2019冠狀病毒疾病確診病例；哥斯大黎加則通報首起死亡病例，死者是87歲男性，入院治療後不治。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天說，境內發現首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。

他在電視演說中表示，已知這名患者近期曾造訪義大利。

尼加拉瓜副總統穆利優（Rosario Murillo）也宣布，境內出現首起確診病例，患者是40歲尼加拉瓜男子，本月13日、14日前往巴拿馬後返國，目前狀態穩定。

此外，哥斯大黎加衛生部表示，境內出現首起死亡病例，患者曾在距離首都聖約瑟市東北方15公里的阿拉胡埃拉市（Alajuela）醫院接受重症照護。哥斯大黎加的病例大多集中在聖約瑟市，目前全國累計69例。

法新社提到，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病入侵中、南美洲的速度較世界其他地區慢，但疫情也正蔓延。

路透社報導，巴拿馬衛生官員今天表示，全國病例數從昨天86例增至109例。宏都拉斯政府也說，境內確診病例數從9例增至12例。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報