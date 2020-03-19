武漢肺炎蔓延中美洲 2國通報首例確診

（中央社聖薩爾瓦多/聖約瑟18日綜合外電報導）中美洲國家薩爾瓦多及尼加拉瓜今天分別宣布境內出現首起2019冠狀病毒疾病確診病例；哥斯大黎加則通報首起死亡病例，死者是87歲男性，入院治療後不治。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天說，境內發現首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。

他在電視演說中表示，已知這名患者近期曾造訪義大利。

尼加拉瓜副總統穆利優（Rosario Murillo）也宣布，境內出現首起確診病例，患者是40歲尼加拉瓜男子，本月13日、14日前往巴拿馬後返國，目前狀態穩定。

此外，哥斯大黎加衛生部表示，境內出現首起死亡病例，患者曾在距離首都聖約瑟市東北方15公里的阿拉胡埃拉市（Alajuela）醫院接受重症照護。哥斯大黎加的病例大多集中在聖約瑟市，目前全國累計69例。

法新社提到，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病入侵中、南美洲的速度較世界其他地區慢，但疫情也正蔓延。

路透社報導，巴拿馬衛生官員今天表示，全國病例數從昨天86例增至109例。宏都拉斯政府也說，境內確診病例數從9例增至12例。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1090319