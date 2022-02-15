蒙古解封 開放完整接種的旅客入境

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（中央社烏蘭巴托15日綜合外電報導）蒙古為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已鎖國兩年。國營媒體報導，蒙古已對完整施打疫苗的國際旅客和投資人重開國境。

法新社報導，蒙古自疫情爆發以來祭出防疫措施之嚴，在全世界數一數二，政府下了好幾次封城令，大部分邊界也都關閉。在防疫封鎖下，國家經濟遭受重創，商店暫停營業、出口下滑，數十萬人飯碗朝不保夕。

外蒙古新聞社（Montsame）報導，內閣通過決議，將疫情「國家整備狀態」從橘色降至黃色，有效解除對商業營運的相關管制措施。

報導引述總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）指出，此舉意味300萬人口的蒙古將「全面對國際旅客開放邊境」。

奧雲額爾登宣布蒙古開放的對象，是完整接種疫苗的觀光客和投資人士。

根據世界衛生組織（WHO）資料，蒙古至今累計88萬5000例確診，2000多人染疫不治。

蒙古在上月鬆綁防疫限制，如今向完整打過疫苗者開放邊境，不過官方仍建議維持戴口罩、保持社交距離和手部清潔等措施。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110215