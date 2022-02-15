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嫌犯謊稱母親撞到人 菲國少女被騙逾500萬財物

2022/2/15 21:01
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（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）菲律賓近來傳出一名14歲少女遭詐騙巨額財物案件。嫌犯謊稱少女的母親涉及事故，急需金錢幫助被撞的孩子；少女信以為真，因而被騙取家中價值950萬披索（約新台幣516萬元）財物。

GMA新聞網報導，被害人的父親說，嫌犯打電話告訴這名少女，她的母親撞到人，急需錢來幫助被撞的孩子，而且她的母親已經被捕。

嫌犯隨後告訴被害人把家裡的財物和珠寶帶到指定地點，而且因為警方已經沒收她母親的手機，要求她不要接聽任何電話。

這名父親說，還有人打電話自稱是警察，讓這名少女更加恐懼。「所以我們打電話給她，她都不接。」

這名少女把財物交給嫌犯後回到家，驚訝地發現她的母親正在家中。

嫌犯洛恩（Roan）在警方調閱監視器後被捕，並坦承犯案。她表示，自己只是隨機打了一個電話號碼。

這名嫌犯說，她為了自己的孩子才這麼做，懇請受害者的母親原諒。

報導指出，警方已追回部分財物，歸還給被害家庭，正追查洛恩的共犯。（編輯：陳惠珍）1110215

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