海地成衣工人示威爭取調薪 採訪記者1死2傷

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（中央社太子港23日綜合外電報導）加勒比海島國海地今天有數以千計紡織工人要求調高基本薪資，在首都太子港（Port-au-Prince）發起暴力示威，總理證實有一名記者不幸喪命。目擊者說，警方曾向抗議群眾開火。

綜合路透社和法新社報導，海地總理亨利（Ariel Henry）在推特發文：「我為記者馬克西米連（Lazard Maximilien）今天在工人抗議過程中喪命深感遺憾。」他也譴責示威中的「暴力造成多人受傷」。

海地成衣工人認為現有薪資跟不上一直高漲的生活費用，數週前開始示威，亨利政府本月21日同意調高基本薪資，漲幅最多達54%，但群眾希望更高，抗議聲浪並未消散。

除了馬克西米連喪命之外，另有兩名記者受到槍傷。

目擊者和在場工會領袖說，有一輛警車在行駛中向示威群眾開火。目前不清楚警方為何開槍，警方發言人尚未回覆記者詢問。

今天的抗議群眾大多來自成衣業，他們製造的產品主要出口到美國供貨給零售商。這些工人的基本薪資調漲了37%，但每天不到7.5美元（約新台幣210元），只有工會領袖要求的一半。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110224