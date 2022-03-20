印度：邊界爭議解決前 印中關係難以正常化

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（中央社記者林行健新德里20日專電）日本首相岸田文雄昨天在新德里與印度總理莫迪舉行高峰會。印度外交部官員表示，印度方告知日本，在邊界爭議解決之前，印度與中國目前低迷的雙邊關係難以回復正常。

岸田文雄昨天下午抵達新德里，展開上任後首次對印度的訪問，與莫迪（Narendra Modi）舉行了第14屆印度日本年度高峰會議。

根據印度外交部今天公布的特別記者會逐字稿，有印度媒體問及兩位領導人是否談到中國？印度外交部次長席林格拉（Harsh Vardhan Shringla）回應，雙方確實有就中國議題交換了各自的觀點。

席林格拉說，印度方告知日本有關中國軍隊在拉達克（Ladakh）集結且多次企圖侵犯印度邊境的情況，以及印度與中國就邊界局勢的談判進展。

他說：「我們明確表示，除非邊界和平與平靜的議題得到解決，我們無法恢復（與中國的）正常關係，關係的正常化將視議題的討論進展而定。」

席林格拉補充，岸田文雄則向莫迪簡報了日本對東海局勢的看法。

拉達克位於印度北部，與西藏和新疆均有接壤。2020年中，印度和中國士兵在這個區域發生流血衝突，此後兩國關係陷入緊繃，雙方迄今召開了第15輪軍長級會談。

日本與印度均為四方安全對話（Quad）聯盟的成員，而印度是Quad當中唯一尚未在烏克蘭危機中公開譴責俄羅斯並參與國際制裁的成員。

有觀察人士推測，岸田文雄此行主要目的可能是為美國傳話，盼改變印度在烏克蘭危機中的公開立場。

然而，峰會後的聯合聲明仍然未見點名俄羅斯並予譴責的字眼，岸田文雄與莫迪僅對烏克蘭的衝突、人道危機及核子設施安全表示「嚴重關切」，且焦點顯然聚焦於如何協助因應烏克蘭人道危機。

印度在烏克蘭危機中始終抱持「不結盟」原則，並未在以美國為首的西方國家以及俄羅斯之間選邊；在聯合國多場有關是否譴責並要求俄羅斯撤軍的表決上，印度都棄權。

早在1955年，新德里和莫斯科就建立友好關係。時至今日，印度外購的軍事設備與技術，有6成來自俄羅斯，印度在與中國、巴基斯坦等國抗衡過程均需俄羅斯支持，分析人士認為，得罪俄羅斯顯然不符印度自身利益。

岸田文雄已於今天上午離開新德里，轉往此次出訪的第2站柬埔寨。（編輯：高照芬）1110320