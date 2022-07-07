美情治官員：中國加強影響美國各州與地方領袖

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（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）華爾街日報今天報導，美國情治官員警告州與地方政府領袖與企業高層，他們認為中國加強公然或暗地影響美方決策，手段包括蒐集個資、以貿易與投資獎賞或懲罰這些領袖。

美國國家反情報與安全中心（NCSC）預定6日發布的警示提及，美中關係日益緊張，中國積極且加強遊說、試圖影響美國各州、地方、部落和商界領袖。

知情人士透露，美國國家反情報與安全中心、聯邦調查局（FBI）和國土安全部官員今年2月在聯邦參議院情報委員會主辦的活動上告知全美各州與地方官員中國影響力行動帶來的風險。相關官員自此加強聯繫工作，讓更多人知道中方企圖影響決策。

國土安全部發言人說，國土安全部已和政府各層級加強合作。聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）與副主席盧比歐（Marco Rubio）敦促加強對抗中國構成的威脅。

中國政府一向否認干涉他國內政。但美國國家反情報與安全中心主任奧蘭多（Michael Orlando）向華爾街日報簡報中方行動時說，華府政壇對北京態度趨於強硬之際，中國加快鎖定美國各州與地方領袖的影響力行動，動作「變得更積極、滲透更深」。

華爾街日報檢閱的警示寫道，中國影響力行動範圍包含中國政府角色明確的公共外交，以及北京隱身幕後、帶有脅迫甚至犯罪本質的秘密行動。

根據警示，中方手段包括蒐集美國各州與地方領袖及相關人士資訊；職涯初期鎖定這些領袖，期望他們日後高升後可加以利用；運用貿易與投資獎賞或懲罰這些領袖。

警示說，中方目標是在美國推展有利於中國的政策，減少中國對台政策、西藏與新疆地區人權與其他議題引發的批評聲浪。中國政府終極目標是「威脅美國決策過程完整性，干涉美國公民、經濟與政治生活運作方式」。

這份反情報警示說，警告商界、州與地方領袖的工作並非要外界懷疑華人與華裔美國人。奧蘭多表示，中國和美國各州與地方政府往來中，許多涉及對雙方都有利的合法經濟行為，但北京著眼政治利益，有時試圖把這些經濟行為當作籌碼。

今年2月，美國司法部決定終止前總統川普在任時推出的「中國行動計畫」（China Initiative）。這項計畫意在對抗國家安全威脅，特別是中國鎖定科學與技術領域的行動，多名學者因被控對美國政府隱瞞中國關聯而遭起訴。但部分案件證據不足，這項計畫使高等教育界瀰漫不信任感，部分亞裔美國人社群替他們口中遭不當鎖定的中國學者抱不平。

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美方最新警示將中共中央統一戰線工作部轄下單位視為海外影響力行動領導機關，中國外交部、國家安全部、教育部、駐美使領館及眾多「半官方實體或代理者」也參與其中。

中國和平統一促進會（簡稱統促會）是警示列出的團體之一。統促會自稱是設在華府、鼓吹北京對台灣及對西藏立場的非營利組織。2020年川普政府認定統促會是中共中央統戰部控制的組織，列入中國「外國代表機構」（foreign mission）名單。（編輯：郭中翰）1110707