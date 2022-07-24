伊朗：為以色列效力的間諜網擬恐攻 安全部隊破獲

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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）官方「伊朗通訊社」（IRNA）報導，伊朗情報部今天宣布逮捕與以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）相關的多名特務，他們進入伊朗，試圖對「敏感」地點發動「恐怖行動」。

「伊朗通訊社」援引情報部聲明說，嫌疑人從伊拉克北部進入伊朗，但在執行任務前被捕。

聲明沒有說明有多少嫌疑人被捕或說明他們的國籍，也沒有指明他們意圖針對的目標。

聲明指出：「這個網絡的成員透過伊朗一個鄰國與摩薩德聯繫…並打算在一些敏感地點和預定目標進行前所未見的恐怖活動。」

聲明還說，嫌疑人在未披露的日期從伊拉克庫德斯坦（Kurdistan）進入伊朗，當局逮捕他們時，起出「現代通訊設備」和「爆炸裝置」。

「摩薩德」隸屬以色列總理辦公室，記者請辦公室發表看法，辦公室婉拒評論。

伊朗和以色列多年來一直在進行影子戰爭，伊朗指責以色列對其核設施進行破壞性襲擊並暗殺包括科學家在內的重要人物。

德黑蘭將一系列受矚目事件歸咎於以色列之後，兩國關係更形緊張。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110724