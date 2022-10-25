國際人權聯盟慶百週年 譴責中國重申挺台立場

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國際人權聯盟23日晚於巴黎慶祝成立100週年，台灣駐法代表吳志中受邀出席。歐洲各國領袖與全球逾150位人權鬥士共襄盛舉，聯合國祕書長古特瑞斯、法國總統馬克宏都以影片致賀，台灣議題也為全場關注焦點之一。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月25日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）國際人權聯盟23日晚於巴黎慶祝成立100週年，台灣駐法代表吳志中受邀出席。台灣議題受矚，巴黎副市長與聯盟主席等人都在致詞時重申挺台立場，譴責中國對台灣與對人權的侵犯。

總部位在巴黎的國際人權聯盟（FIDH）23日晚間在巴黎市政府舉行創立100週年晚會，歐洲各國領袖與全球逾150位人權鬥士共襄盛舉，台灣駐法代表處作為貴賓受邀出席活動。

國際人權聯盟成立於1922年，是歷史最悠久的世界性人權非政府組織，集結117國的192個會員組織。

晚會上，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、法國總統馬克宏（Emanuel Macron）都以影片致賀，歐洲議會外委會人權小組主席艾瑞納（Maria Arena）、法國人權大使波里昂（Delphine Borione）與巴黎副市長羅梅洛-米歇爾（Jean-Luc Romero-Michel）等皆出席活動。

在大會開幕晚會上，巴黎市負責人權與反歧視的副市長羅梅洛-米歇爾在致詞中特別代表巴黎市政府傳達對台灣的支持與關心，同時譴責中國對台威脅以及對人權、自由的迫害。

國際人權聯盟主席莫格威（Alice Mogwe）致詞時提到台灣，並指出上一屆2019年年會是在台灣舉辦；執行長莫瑞爾（Eleonore Morel）則在演說中回應中國總書記習近平日前20大的演說，表示這是號召全球所有人起身反抗的信號。

晚會中多位致詞貴賓皆表達支持台灣，並在提及駐法代表處時使用台灣「大使館」與「大使」的稱呼。

莫瑞爾接受中央社專訪時表示，「3年前選擇台灣舉辦大會就是因為台灣是亞洲尊重人權與民主的模範，因此今晚台灣大使出席具有意義。台海局勢令人擔憂，尤其是習近平再度當選，說要『奪回』台灣，所以我們覺得此時此刻發聲支持台灣格外重要」。她指出，台灣是亞洲唯一民主大國，在推動地區人權上扮演領導角色。

國際人權聯盟國際倡議負責人馬德林（Antoine Madelin）告訴中央社，台灣是亞洲民主燈塔，台灣人權組織的豐富多元性令人振奮，有力地推動更強韌的公民社會。

馬德林指出，習近平20大演說中對台灣發出的訊息令所有人都很警惕，「國際社會需要做出集體回應，美國目前表態將支持台灣，歐洲民主國家還在考慮表達相同立場。危險擺在眼前，國際社會必須強力反應」。他強調，國際人權聯盟向來支持台灣民主對抗中國威脅，「這是我們的責任」。

對於中國政府壓迫維吾爾、香港、西藏等人權行徑，聯盟對於國際社會的軟弱反應感到震驚，最多僅有口頭譴責，沒有任何制裁。馬德林指出，未來將更關注外國企業的角色，例如透過聯合國和歐盟禁止任何強迫勞動的供應鏈。讓企業負起責任，在中國改善強迫勞動前，暫停投資中國。

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駐法代表吳志中向中央社表示，「今晚台灣應該是被提及最多次的國家，如今台灣與『人權』的內涵已有了緊密連結。今晚國際級盛會全球關注，許多貴賓都提到台灣並譴責中國，也凸顯台灣的重要性」。

國際人權聯盟24日起展開為期4天的國際人權聯盟大會，集結全球人權機構，共同推動改善貧窮、人道救援、氣候危機等議題，台灣人權促進會也受邀出席。（編輯：韋樞）1111025

國際人權聯盟執行長莫瑞爾與駐法代表吳志中合影。莫瑞爾在致詞與專訪時都強調，台海局勢令人擔憂，尤其是在20大後的此時此刻，發聲支持台灣顯得格外重要。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月25日

國際人權聯盟國際倡議負責人馬德林告訴中央社，台灣是亞洲民主燈塔，支持台灣民主對抗中國威脅是國際人權聯盟的「責任」，強調國際社會必須對習近平的對台威脅做出集體且堅定的回應。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年10月25日