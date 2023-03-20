前美飛官涉為中國訓練飛行員 律師控澳洲誘捕

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）前美軍陸戰隊軍官杜甘被控為中國軍隊訓練飛行員被捕。他的律師今天指控澳洲政府逮人前先將杜甘誘騙至當地，最終目的只是要將他引渡給美國。

綜合法新與路透社報導，杜甘（Daniel Edmund Duggan）於2022年10月出於美國政府要求下在澳洲被捕，華府指控他2010年到2012年間違反美國的武器禁令，訓練中國的艦載機飛行員。

現年54歲的杜甘是位備受推崇的飛行員，曾在美軍陸戰隊服役12年，官拜少校的他擔任過戰術飛行教官。

目前被羈押於澳洲一處高強度戒護看守所內的杜甘放棄美國籍後轉為澳洲公民，在他2014年離開澳洲轉赴中國前已在澳洲定居10年，育有6名子女。

杜甘的律師米拉里斯（Dennis Miralis）表示，他的當事人擔心美中政治緊張會影響到官司。杜甘在一份發給媒體的聲明裡否認不法。

米拉里斯表示，杜甘去年10月從中國返回澳洲前已獲得澳洲安全情報組織（ASIO）發給他安全許可，以便從事一份新的與航空相關工作，但他在返回澳洲的班機上卻收到逮捕令，且安全許可還被撤銷。

米拉里斯表示安全許如此快就被撤銷，不禁讓人懷疑是「誘捕」手段，只是先讓杜甘以為可以安心離開中國返家。

中國和美國之間沒有引渡條約，但澳洲與美國間有。米拉里斯說：「操弄安全許可給他能安全回澳洲的錯覺，這件事影響嚴重。」

「美國的誘捕臭名在外。按美國法律，誘捕完全合法的，但依澳洲法律並非如此。」

杜甘的案子今天進行簡短庭訊，之後要到5月才會再開庭，讓米拉里斯能向政府取得更多文件。

美國則試圖加快引渡杜甘，告訴法院「是時候讓案件有所進展了」。

代表美國政府的律師葛洛佛（Trent Glover）說：「基本上從美國的角度來看，本案已準備好繼續往前走。」

一份2016年提交、但去年12月才解封的起訴書宣稱，杜甘離開美國軍隊後，提供「國防服務」給「外國（中國）人」，違反美國對中國的武器禁令。

美國政府指控杜甘獲得超過11萬澳元（約新台幣229萬元）報酬，為中國軍方訓練飛行員。

起訴書指出，杜甘分別在中國與南非一間試飛學院訓練飛官，還說杜甘因具符合北大西洋公約組織（NATO）標準的海軍航空經歷，因此獲聘為教官。

杜甘離開美軍陸戰隊後2002年搬到澳洲，之後獲得公民身份，並在名為Top Gun Tasmania的飛航公司工作。公司紀錄顯示杜甘約是在2014年前往北京。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120320