加拿大對中國電動車徵100%關稅 中使館控保護主義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）加拿大26日宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅。中國駐加拿大使館隨即以發言人名義表達不滿和反對，並表示加拿大此舉是貿易保護主義和政治主導行為，將破壞雙方正常經貿合作。

加拿大政府26日宣布將對中國製電動車課徵稅率100%的關稅。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率25%的關稅，於10月15日生效。

中國駐加拿大使館26日發表發言人談話提到，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行宣布對中國電動汽車等加徵關稅，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐加拿大使館發言人表示，加拿大此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則，與加方自詡全球自由貿易和應對氣候變化的倡導者的立場不符。

中國駐加拿大使館發言人稱，此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加拿大消費者和企業利益、不利於綠色轉型和全球應對氣候變化努力，完全是損人不利己。

中國駐加拿大使館發言人強調，中方將敦促加方尊重客觀事實，遵守世貿組織規則，立即糾正錯誤作法，不要將經貿問題政治化。中方將採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。

中國駐加拿大使館發言人指出，中國電動汽車等依靠技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，並非依靠補貼取得競爭優勢。加方對中國所謂的「產能過剩」的指責毫無依據。（編輯：謝怡璇/廖文綺）1130827