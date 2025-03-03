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以色列警方：北部城市海法傳持刀攻擊案 1死數傷

2025/3/3 18:11
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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列醫護人員表示，北部海法市（Haifa）1處轉運站今天發生持刀攻擊案，造成1人死亡、數人受傷。警方稱本案是「恐怖攻擊」，歹徒已經斃命。

法新社報導，以色列非營利的緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示：「護理人員及緊急救護員宣告1名年約70歲的男性死亡，同時向4名傷者提供醫療照護並予以後送。」

紅色大衛之星說有3人重傷，包括年約30歲的1男1女及1名15歲少年。

根據路透社，以色列警方稍早稱海法疑似傳出槍擊案。消防當局表示有6人受傷，其中2人情況危急。

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海法發生攻擊案之際，正值以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）針對加薩走廊（Gaza Strip）停火的談判停滯不前。加薩停火協議的第1階段已於上週末到期。

醫護人員和哈瑪斯媒體今天表示，以色列出動無人機空襲加薩走廊南部城市拉法（Rafah），2名巴勒斯坦人在拉法市中心的砲火中喪生。（譯者：洪啓原/核稿：楊昭彥）1140303

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