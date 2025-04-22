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緬甸強震後實施停火將屆滿 援助組織籲延長

2025/4/22 15:35
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（中央社仰光22日綜合外電報導）緬甸上月發生毀滅性地震後宣布的停火今天就將到期，援助組織和國際調解員呼籲延長停火期限，以減輕賑災壓力。

法新社報導，緬甸軍方2021年發動政變奪取政權，引發多方內戰。在緬甸3月28日發生規模7.7強震後，軍政府表示，將停止攻擊武裝反對派。

此次地震已造成3700多人死亡。

衝突觀察員和戰區居民表示，為期20天的停火期間，雙方戰鬥仍在繼續。目的在促進緬甸中部援助物資運送的停火，將於午夜（台北時間23日凌晨1時30分）到期。

國營媒體今天上午報導，停火協議沒有延長。法新社尚未聯繫到軍政府發言人發表評論。

聯合國表示，3月28日的地震導致6萬多人居住在帳篷，200萬人「急需援助和保護」。

儘管戰事仍在繼續，隨著援助工作進入第4週，人道組織和區域大國呼籲延長暫停敵對行動的時間。

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緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）17日飛往曼谷與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）會面，與10國組成的東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國主席進行罕見的秘密會談。馬來西亞目前是東南亞國家協會輪值主席國。

安華表示，他與緬甸反對派「全國團結政府」（National Unity Government）談過，雙方同意「採取一切必要措施避免戰鬥擴大」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140422

安華
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