拆碧雲禪寺違建 魏家未繳拆除費用

彰化二水鄉碧雲禪寺違建遭拆除，縣府要求所有權人魏素丹支付拆除費用490萬，期限到15日為止，不過魏素丹未繳交費用，縣府將把案件轉給行政執行署強制執行。圖為碧雲禪寺拆除後狀況。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 107年10月15日

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化二水鄉碧雲禪寺違建遭拆除，縣府要求所有權人魏素丹支付拆除費用490萬元，今天到期，不過魏素丹未繳交費用，縣府也未接到訴願，縣府將把案件轉給行政執行署強制執行。

記者致電魏明仁，無人接聽電話，不過先前有媒體打電話給魏明仁時，由魏明仁的妻子接電話，魏妻指出，她們會提出訴願，不會支付拆除費用。

建商魏明仁幫碧雲禪寺的比丘尼擴建正殿，不過兩造發生司法糾紛，經過法拍程序，魏明仁的姊姊魏素丹取得產權，魏明仁則在此升五星旗、播放義勇軍進行曲，經媒體報導後引發關注，彰化縣政府則認定擴建的部分屬於違建，進行拆除，至於拆除費用新台幣490萬元則通知魏素丹繳交。

彰化縣政府建設處通知魏素丹繳交拆除費用的處分書寄出後，要求魏素丹最晚需在今天繳清費用，建設處副處長陳威宏今天指出，截至下班為止，建設處沒有收到魏素丹繳交的費用，而魏素丹如果對拆除費用有意見，依法可以提訴願，不過他們今天也沒有接到魏素丹提出的訴願，明天他們就會把案件轉給行政執行署。

陳威宏說，魏素丹直到11月2日前都還可以提訴願，不過這並不影響相關程序的進行。

法務部行政執行署彰化分署則指出，書記官接到建設處轉來的案件後，會再寄出通知單通知魏素丹繳清費用，如果魏素丹還是置之不理，就會寄執行命令通知要強制執行，同時也會清查魏素丹名下的財產。

彰化分署說明，如果魏素丹名下有好幾筆不動產，會依據拆除費用的金額來決定拍賣的標的，所以現今在碧雲禪寺前屬於魏素丹名下的土地不一定會被拍賣，至於寄出通知單到發出執行命令，最多只會有7天的時間讓魏素丹繳清費用。（編輯：陳俊碩）1071015