屏東檢察官疑心肌梗塞運動猝逝 同事難過

（中央社記者郭芷瑄屏東縣25日電）今年9月才轉調屏東地檢署的54歲知名檢察官許英輝，今天凌晨被民眾發現倒臥在國小操場，同事們都難以置信，也說他常運動，平常沒什麼異狀。檢察官相驗，初判心肌梗塞死亡。

警方表示，屏東地檢署的檢察官今天上午相驗後，初步研判許英輝死亡時間是昨晚11時許，心肌梗塞導致自然死亡，可能是因太晚，沒人發現，直到今天清晨4時許才被運動的民眾發現。

檢察官指出，許英輝住在檢察官宿舍，有晚上到國小運動的習慣，平常看起來沒有異狀，也沒聽說有何病史。

許英輝司法官37期結業，曾擔任台東及屏東地檢署檢察官，今年9月才轉調屏檢執行科，與同事相處和善親切，做事認真。今天早上同事聽聞許英輝猝死噩耗，都難以置信也很難過。

許英輝在屏東擔任檢察官10多年，偵破過幾起大案，是屏東知名檢察官，曾經偵破屏東伯大尼之家縱火案，當時10起火警由5名收容院生及1名員工犯下，卻被誤導成遭外界縱火，當時還驚動中央官員南下了解，許英輝抽絲剝繭順利偵破起訴5人。

許英輝偵破的大案還有高樹鄉盜採砂石案，當地90多甲地被開腸剖肚成「大峽谷」，許英輝認為太囂張，也積極偵辦；今年8月偵破53加侖廢油棄置案，是南高屏近年最大的廢油泥偷倒案。

針對許英輝常常在晚間運動，其他檢察官私下表示，屏東地檢署分案量從民國104年起逐年增加，今年又比去年同期增加很多，每位檢察官的負荷量都不輕，再加上選舉，執行科的分案量很大；許英輝是工作相當認真的檢察官，工作兢兢業業，發生不幸，同仁們都很惋惜。（編輯：吳佳穎）1071025